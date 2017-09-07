Заступник голови Чернігівської ОДА подав у відставку після зауваження Гройсмана

Перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Леонід Сахневич написав заяву на звільнення після зауваження прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, яке пролунало під час селекторної наради у серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у мережі Facebook голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч розмістив інформацію, що Сахневич написав заяву на звільнення.

«Так, заява про звільнення з посади ним написана і направлена на розгляд до Кабінету міністрів України», – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Сахневич отримав зауваження від Гройсмана за те, що під час селекторної наради розмовляв і неуважно слухав керівника уряду. Чернігівський посадовець не зміг тоді сказати, про що говорив прем'єр-міністр.

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«Ви неуважно слухали, що сказав прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба прийняти рішення і знайти собі іншу роботу. Ви почули мене? Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду», - обурився тоді Гройсман.

Раніше Сахневич заявляв журналістам, що не тримається за свою посаду, однак не подав у відставку відразу через відпустку голови ОДА Куліча.

Сахневич був призначений на посаду у квітні 2015 року.