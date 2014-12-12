У Раді створено депутатське об'єднання “Самооборона Майдану”

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання “Самооборона Майдану”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман. Читайте такожПерший віце-спікер Парубій заявляє, що відмовився від держохорони Він зазначив, що головою об'єднання обрано першого віце-спікера парламенту Андрія Парубія.

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