У Раді створено депутатське об'єднання “Самооборона Майдану”
11:29, 12 грудня 2014Політика
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У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання “Самооборона Майдану”.
Парубій очолить об'єднання / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
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Він зазначив, що головою об'єднання обрано першого віце-спікера парламенту Андрія Парубія.
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