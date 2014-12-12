Порошенко призначить секретаря РНБО до Нового року - Парубій
12:43, 12 грудня 2014Політика
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Перший заступник голови парламенту Андрій Парубій прогнозує, що президент Петро Порошенко до Нового року призначить секретаря Ради національної безпеки та оборони.
Рішення може бути прийнято в найближчі тижні / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо кандидатур на відповідну посаду.
“Це є прерогатива президента. Він з цього приводу, очевидно, буде приймати рішення. Але, я думаю, що це рішення буде прийнято найближчим часом, у найближчий період. Точно до Нового року. Але я думаю, що це може бути в найближчі тижні, прийнято рішення”, - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня президент звільнив Парубія з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.
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