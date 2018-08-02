Управління СБУ в Києві очолив прокурор, який уникнув люстрації - ЗМІ

У розпал протистояння на Майдані Валендюк отримав нагороду від Пшонки, а згодом уникнув люстрації.

Президент Петро Порошенко доручив звільнити з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області Сергія Семочка, який займав цю посаду з травня, та призначити замість нього Олега Валендюка.

Як передає Українська правда, про це повідомляється у відповідних указах президента - №223/2018 про звільнення Семочка та №226/2018 про призначення Валендюка.

Крім того, іншим указом №225/2018, Порошенко призначив Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Усі ці укази датовані 31 липня.

Читайте такожВ АП "потрібним" прокурорам допомагають уникнути люстрації – нардеп

16 грудня 2017 року біля Адміністрації президента до об’єктиву програми "Схеми" потрапив колишній виконувач обов’язків прокурора Києва Олег Валендюк. На момент зйомок він був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим.

За п’ять днів Валендюк знову прийшов на Банкову, а через два тижні – 3 січня 2017 року – його призначили заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури.

Раніше "Схеми" повідомляли, як у розпал протистояння на Майдані Валендюк отримав нагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

За день до розстрілу Небесної сотні йому призначили грошову премію "за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту".

Валендюк відомий тим, що уникнув люстрації після Революції гідності завдяки судовому рішенню Окружного адміністративного суду.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі суд вперше поновив на посаді люстрованого прокурора.