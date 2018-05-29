В Одесі суд вперше поновив на посаді люстрованого прокурора

Одеські судді вирішили, що закон про люстрацію суперечить Конституції, хоча КСУ своїх висновків щодо закону досі не оприлюднив.

Одеський апеляційний адміністративний суд 18 квітня поновив на посаді екс-прокурора Печерського району Києва та Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також мають виплатити майже 300 тисяч гривень зарплатні за період “вимушеного прогулу”.

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Про це йдеться в сюжеті програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Зазначається, що Кузьменка звільнили у березні 2015 року, відповідно до Закону «Про очищення влади». Причиною звільненння стала його робота на посаді першого заступника прокурора Печерського району під час Революції Гідності. Протягом наступних трьох років Кузьменко регулярно судився через своє звільнення, наполягаючи на його незаконності.

В Одеському апеляційному адміністративному суді справу розглядала колегія суддів. Зазначається, що основна причина поновлення екс-прокурора на посаді, на думку суддів – “неконституційність” закону про люстрацію.

При цьому Конституційний Суд України своїх висновків щодо закону досі не оприлюднив. Відтак одеські судді «побачили» неконституційність самостійно. Суд, крім того, вперше поновлює на посаді люстрованого службовця.

Зазначається також, що у складі колегії, яка розглядала справу Кузьменка, зокрема, були Степан Домусчі та Олександр Кравець. Обидва минулого року подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не пройшли відбір. У висновках Ради названо кілька причин невідповідності цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них – незадоволення апеляції по забороні мирних акцій в Одесі під час Революції Гідності.

Основним плюсом суддівського рішення для Кузьменка є зняття заборони протягом 10 років займати посади в держсекторі, що передбачено законом про люстрацію. Сам Кузьменко каже, що повертатися в прокуратуру нині не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.

Нагадаємо, КСУ розглядав справу щодо конституційності ряду положень закону про люстрацію за поданнями Верховного суду України і 47 народних депутатів. Верховний суд у своїх поданнях просить КСУ визнати неконституційною люстрацію членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, членів Вищої ради юстиції та керівників Державної судової адміністрації, які обіймали посади в період Євромайдану. Також Верховний суд просить визнати неконституційною люстрацію суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року. Він, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і тих державних чиновників, які займали посаду у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.