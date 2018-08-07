Ключовий свідок у справі проти Манафорта назвав у суді прізвища клієнтів в Україні

Усі названі українські політики оплачували послуги політтехнолога шляхом переведення грошей із рахунків власних фірм на Кіпрі на кіпрські рахунки Манафорта.

Ключовий свідок у справі проти американського лобіста і політтехнолога Республіканської партії Пола Манафорта і його колишній партнер Рік Гейтс на засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) у понеділок, 6 серпня назвав прізвища українських політиків, які замовляли послуги у Манафорта.

Як пише Голос Америки, Рік Гейтс під час судового засідання розповів, що Пол Манафорт був представлений колишньому президенту України Віктору Януковичу Рінатом Ахметовим, власником компанії СКМ, одним із головних спонсорів "Партії регіонів".

За його роботу – розробку бренда "Партії регіонів", створення її платформи, структури, проведення її на виборах - за словами Гейтса, Ахметов заплатив шляхом переведення грошей з рахунків його компанії на Кіпрі на рахунки Манафорта, теж на Кіпрі.

Читайте такожЕкс-радник Трампа в суді розкрив метод Манафорта щодо ухилення від сплати податків

"Манафорт повернув Януковича з політичної смерті … і він є одним з найталановитіших політтехнологів", - додав Гейтс під час свідчень у суді.

За його словами, іншим клієнтом Манафорта в Україні був Сергій Тігіпко, бізнесмен, колишній народний депутат та колишній віце-прем’єр-міністр.

"Він мав власну політичну партію, але також підтримував "Партію регіонів", - пояснив Гейтс. Партнер Манафорта розповів, що Тігіпко оплатив послуги із лобіювання в США та ЄС таким же методом - переказом із кіпрського рахунка власної компанії на кіпрський рахунок Манафорта. Гейтс пояснив, що знає про це, тому що власноруч підготував документи, аби ініціювати переказ.

Також Гейтс у суді назвав колишнього керівника Адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна, колишнього віце-прем’єр-міністра, депутата та одного з керівників "Партії регіонів" Андрія Клюєва та колишнього народного депутата Бориса Колеснікова. Усі вони оплачували послуги політтехнолога шляхом переведення грошей із рахунків власних фірм на Кіпрі на кіпрські рахунки Манафорта. Усе разом – мільйони доларів.

У відповідь на повідомлення «Голосу Америки» у понеділок ввечері про хід справи Манафорта, Генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував, що його відомство стежить за процесом.

Раніше УНІАН повідомляв, що на засіданні федерального суду Александрії (штат Вірджинія) у понеділок, 6 серпня, Гейтс зізнався, що вони не повідомили владі США про власні рахунки в 15 зарубіжних банках, куди гроші "надходили з доходів за політичні консультації в Україні" для екс-президента Віктора Януковича і його команди.