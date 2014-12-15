У Брюсселі відбудеться перше засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Україну на засіданні буде представляти прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, Євросоюз - верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Фредеріка Могеріні і комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоханнес Ган.

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Засіданню передуватиме зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з групою міністрів закордонних справ країн ЄС у форматі так званої "групи друзів України". Відомо, що свою участь у заході анонсували близько 20 міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Також українське питання буде на порядку денному засідання Ради ЄС з питань зовнішньої політики, яке почнеться вранці в Брюсселі. Поки невідомо, чи буде прийнято конкретне рішення про нові санкції проти Криму, оскільки дискусія ще не завершена. Дипломатичні джерела стверджують, що таке рішення може бути прийнято на цьому тижні, але в рамках саміту ЄС 18-19 грудня.