В Європарламенті створена група "Друзі європейської України"

Засідання групи "Друзів європейської України", ініціатором створення якої виступив литовський депутат Пятрас Аушрявичюс, відбулося у середу в Брюсселі в Європейському парламенті, повідомили власному кореспонденту УНІАН в місії України при ЄС.

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Станом на сьогоднішній день в групу, яку очолив Пятрас Аушрявичюс, увійшло близько 50 депутатів різних політичних груп, але очікується, що ця кількість збільшиться.

"Україна потребує постійної політичної уваги та ефективної підтримки у різних сферах - фінансової, військової, гуманітарної. Для консолідації єдності серед політичних сил Європейського парламенту у підтримці України, для генерування нових ідей та сприяння їх ефективної імплементації, я виступив з ініціативою створити таку неформальну групу - Друзі європейської України", - пояснив мотив створення групи, її ініціатор.

Від української сторони співголовами групи були обрані Іванна Климпуш-Цинцадзе і Остап Семерак. Українська делегація поінформувала, що у Верховній Раді також створена українська частина групи у складі понад 50 депутатів.

В інавгураційному засіданні взяли участь народні депутати України Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марія Іонова, Олена Сотник, Остап Семерак, Олександр Присяжнюк, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.