В Європарламенті створена група "Друзі європейської України"
Європейські та українські депутати створили неформальну групу під назвою "Друзі європейської України".
Засідання групи "Друзів європейської України", ініціатором створення якої виступив литовський депутат Пятрас Аушрявичюс, відбулося у середу в Брюсселі в Європейському парламенті, повідомили власному кореспонденту УНІАН в місії України при ЄС.
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Станом на сьогоднішній день в групу, яку очолив Пятрас Аушрявичюс, увійшло близько 50 депутатів різних політичних груп, але очікується, що ця кількість збільшиться.
"Україна потребує постійної політичної уваги та ефективної підтримки у різних сферах - фінансової, військової, гуманітарної. Для консолідації єдності серед політичних сил Європейського парламенту у підтримці України, для генерування нових ідей та сприяння їх ефективної імплементації, я виступив з ініціативою створити таку неформальну групу - Друзі європейської України", - пояснив мотив створення групи, її ініціатор.
Від української сторони співголовами групи були обрані Іванна Климпуш-Цинцадзе і Остап Семерак. Українська делегація поінформувала, що у Верховній Раді також створена українська частина групи у складі понад 50 депутатів.
В інавгураційному засіданні взяли участь народні депутати України Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марія Іонова, Олена Сотник, Остап Семерак, Олександр Присяжнюк, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.