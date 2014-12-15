Колишній голова розвідки прогнозує "третій Майдан" наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав екс-голова Служби зовнішьої розвідки Микола Маломуж.

На його думку, Росія намагатиметься скористатися скрутним соціально-економічним становищем, що прогнозується на наступний рік, для зміни влади в Україні на проросійську.

Читайте такожКерівник вінницької міліції підтвердив, що 6 грудня ОДА штурмували "завезені з інших регіонів" особи"Соціальна складова стане на порядок денний у найближчі місяці. Вона породить потужні рухи і збурення, що приведе до третього, вже неконтрольованого Майдану, що призведе до зміни влади. На цьому фоні Росія сподівається мати приорітет на визначення політичних перспектив, нових лідерів на дострокових президентських і парламентських виборах в Україні", - сказав Маломуж.