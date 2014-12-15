Бойовики сьогодні чотири рази з артилерії, мінометів та «Граду» обстріляли військових - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

«Упродовж дня до штабу АТО надійшла інформація про чотири випадки порушення «режиму тиші» з боку бойовиків. Для здійснення провокацій терористи використали артилерію та міномети, здійснили залп з «Граду», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що терористи обстрілювали позиції українських військ в районі населених пунктів Кримське, Дебальцеве та Чернухіно.

Артилерія сил АТО вогню у відповідь на провокаційні дії бандитів не відкривала.

Як повідомляв УНІАН, з 9 грудня за ініціативи президента України Петра Порошенка на всіх позиціях сил АТО запроваджено режим припинення вогню.