Рада ЄС вирішила розширити санкції проти Росії за анексію Криму

Про це йдеться у повідомленні Ради у закордонних справах, поширеному 15 грудня за підсумками її засідання, передає «Європейська правда».

Водночас, про деталі ухвалених санкцій не повідомляється, оскільки вони ще мають бути узгоджені на робочому рівні.

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"Рада принципово схвалила пропозиції Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні про запровадження додаткових обмежувальних заходів ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя. Технічні дискусії щодо її пропозиції тривають", - йдеться у повідомленні.

За неофіційними даними Могеріні, на прохання української сторони, запропонувала посилити обмеження на торгівлю європейських підприємств з кримськими контрагентами.