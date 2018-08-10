Справу Кернеса вели 19 прокурорів, її закрили через їхню систематичну неявку до суду

Суддя розцінив систематичну неявку прокурорів на засідання по справі Кернеса і його охоронців як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати по справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

"Суд постановив: кримінальне провадження за звинуваченням Кернеса Геннадія Адольфовича,... Блінніка Віталія Дмитровича,... Сміцького Євгена Миколайовича закрити у зв'язку з відмовою боку звинувачення від підтримання обвинувачення по справі", — йдеться у рішенні, озвученому Антоновим на засіданні суду в п'ятницю, передає Delo.ua.

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"Справу Кернеса закрили. Давайте відверто: після заяв Кернеса про підтримку Порошенка - новина в дусі часу. А знаєте чому закрили? Бо прокурори тупо забили на суд. Кілька засідань поспіль представники ГПУ не могли приїхати на суд. Знаєте скільки підлеглих Луценка займались справою Кернеса? 19! Ви вірите, що систематична неявка 19-ти прокурорів є випадковістю?", - йдеться в повідомленні Центру протидії корупції в Facebook.

"А скільки за рік заробили прокурори Ганілов і Ємець, які найчастіше приїжджали на суд щодо Кернеса? Більше мільйона гривень на двох! Як гадаєте, чи покарає Луценко своїх підлеглих за відвертий злив справи? Маємо дуже великі сумніви", - зазначає ЦПК.

Як повідомляв УНІАН, Кернес і двоє його охоронців – Віталій Блінніков і Євген Смицький – підозрювалися у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.