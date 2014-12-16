В Україні з'явився сайт, де збираються дані про терористів
Група волонтерів під керівництвом Георгія Туку зібрала дані про понад 7500 терористів, сепаратистів і їх посібників.
Ці дані розміщено на сайті "Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки громадян "Миротворець".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
За його словами, зібраною інформацією вже давно користується МВС, СБУ, розвідка і прикордонна служба.
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"На сьогодні тільки МВС отримано дозвіл суду на затримання і арешт понад 500 сепаратистів і терористів. В тому числі і на підставі даних з сайту Центру", - пише Геращенко.
Дані з цього ресурсу рекомендується також використовувати бійцями сил АТО при перевірці документів на блокпостах.
Антон Геращенко зазначив, що дані про терористів і їх помічників збираються з відкритих джерел, а саме з сепаратистських сайтів і російських ЗМІ. Робота по збору інформації продовжується і радник глави МВС закликає всіх свідомих громадян надсилати дані про терористів на пошту сайту list2sbu@gmail.com.