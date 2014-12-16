До Києва прибувають Могеріні і глави МЗС Вишеградської четвірки

Зокрема, в Україну прибуває міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Словаччини Мирослав Лайчак і заступник міністра закордонних справ Угорщини Ласло Сабо.

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Сторони повинні розглянути новий формат співробітництва між країнами, який раніше запропонували президент Польщі Броніслав Коморовський і президент Словаччини Андрій Кіска. Формат буде працювати на різних рівнях і включати взаємодію країн з приводу військової агресії проти України.