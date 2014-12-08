Глава МЗС Чехії: позицію щодо України висловлює уряд, а не президент Земан

Таку заяву міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек зробив в інтерв'ю "ЄвроПравді". "Я часто говорю з ним, в тому числі щодо України, але я не маю жодних важелів впливу на його позицію і не можу контролювати його заяви. Тому мені залишається тільки повторити, що міжнародна політика - цілком у сфері відповідальності уряду", - зазначив чеський міністр.

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"Думка уряду - це єдина офіційна позиція Чехії. Президент, за нашим законодавством, не має на неї впливу", - сказав чеський дипломат. "Позиція нашого уряду дуже чітка. Ми підтримуємо суверенітет і цілісність України, іншої офіційної позиції в Чехії немає", - зазначив Любомир Заоралек.

Він зазначив, що у Чехії з питання України "немає ніяких розбіжностей з позицією інших держав ЄС і НАТО, адже ми поставили свої підписи під усіма заявами НАТО та ЄС щодо України". "Я переконаний, що якщо б Росія зупинила потік зброї і військових в Україну, якщо б був встановлений контроль за кордоном, ми б прибрали головні чинники нинішньої ситуації", - сказав Любомир Заоралек.

Нагадаємо, що Мілош Земан відомий своєю проросійською риторикою. Відразу після анексії Криму Росією чеський президент виступив за введення жорстких санкцій проти РФ, проте вже в червні заявив, що "не бачив ніяких причин" для санкцій ЄС проти РФ, а у вересні і поготів здивував громадськість, розповівши, що в Україні йде громадянська війна і кілька сотень "добровольців" з Росії неможна розцінювати як російське вторгнення. На початку листопада Мілош Земан в інтерв'ю радіостанції "Радіо Прага" похвалив політику президента Росії Володимира Путіна.

Проросійські висловлювання президента викликали невдоволення чехів. 17 листопада тисячі демонстрантів зібралися в центрі Праги, звинувачуючи Мілоша Земана в прагненні зробити Чехію російською колонією. Самого президента під час виступу засвистали і закидали яйцями.