РФ подумає над оголошенням війни проти США після підписання Обамою закону про підтримку України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав у інтерв'ю телеканалу «Франс 24».

«По-перше, документ має бути підписаний. По-друге, якщо він буде підписаний і набуде чинності, то має бути застосований на практиці. Ми ще подивимося, чи буде це так, і, якщо це трапиться, чи буде президент США Барак Обама запроваджувати в життя положення цього закону. Тоді ми оцінимо ситуацію», - сказав Лавров.

За словами Лаврова, конгрес США це достатньо специфічна група людей, більш як 80% з них ніколи не бували за межами США.

«Вони живуть у своєму власному світі. Тому мене не дивує русофобія, яку вони демонструють», - сказав Лавров.

Відповідаючи на питання, якщо президент США Барак Обама підтримає законопроект, чи буде це означати оголошення війни Росії, Лавров заявив: «Ми почекаємо, поки Барак Обама це зробить, і тоді подивимося».

Читайте такожРосія відреагувала на прийняття конгресом США законопроекту на підтримку України

«Закон виконується не автоматично. Наскільки я розумію, є окремі положення, виконання яких відбувається автоматично, але є й те, що йде на розсуд керівництва країни», - відзначив він.

За його словами, положення, які виконуються автоматично, належать до «Рособоронекспорту» і його зарубіжних партнерів.

«Але серед них є багато українських військових підприємств. Закон передбачає, що американці будуть вимушені шукати альтернативні ринки збуту військової продукції з України. Коли я розмовляю зі своїми американськими колегами, вони визнають, що навряд чи якась інша країна, крім Росії, потребує озброєнь українського виробництва. Ми подивимося, як розвиватиметься ситуація», - сказав Лавров.