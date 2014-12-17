У Києві у парку Дружби народів горів готельно-ресторанний комплекс

09:16, 17 грудня 2014
Політика
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У Деснянському районі Києва в парку відпочинку "Дружби народів" близько 02.00 в одноповерховому приміщенні готельно-ресторанного комплексу "Червона калина" виникла пожежа.

D Ltcyzycrjv hfqjyt ujhtk htcnjhfy /Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в результаті пожежі вогнем знищена покрівля на площі 600 м кв, меблі та обладнання ресторану.

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Близько 4 ранку підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Києві.

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