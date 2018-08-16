Спроби зірвати президентські та парламентські вибори будуть жорстоко каратися - Турчинов

"Сьогодні гвардійці мають сучасну техніку, спеціальні засоби і зброю, а головне - високого рівня професійну підготовку для того, щоб зупинити будь-яких злочинців", - заявив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує на необхідності забезпечити громадський порядок та протидіяти деструктивним проявам в період, коли розпочинаються президентська та парламентська виборчі кампанії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО. Зазначається, що Турчинов взяв участь у проведенні тактичних навчань підрозділів Національної гвардії України. За його словами, Нацгвардія гідно захищає країну не лише на сході у складі Об'єднаних сил, "але й надійно боронить мирне життя і спокій наших громадян у всіх регіонах України, професійно протистоїть внутрішнім ворогам, злочинцям, терористам та диверсантам".

"Без перебільшення можна сказати, що наша Національна гвардія народжена Революцією - Революцією Гідності. Саме в буремні дні березня 2014 року було створено нашу Гвардію і багато добровольців прямо з Майдану пішли до її лав захищати країну. Гвардійці одними з перших вступили в бій та зупинили просування російського агресора на сході", - сказав секретар РНБО, додавши, що в умовах гібридної війни, не маючи можливості військовим шляхом прорвати нашу оборону, ворог намагається з використанням своєї агентури, зрадників та проплачених провокаторів дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіявши зневіру, паніку та хаос.

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Турчинов наголосив, що на заваді цим провокаційним спробам стоїть Національна Гвардія.

"Сьогодні гвардійці мають сучасну техніку, спеціальні засоби і зброю, а головне - високого рівня професійну підготовку для того, щоб зупинити будь-яких злочинців, ефективно протидіяти будь-яким спробам внутрішньої дестабілізації", - сказав він, зазначивши, що все це було продемонстровано сьогодні під час навчань.

Крім того, Турчинов наголосив, що всі спецзасоби, які використовує НГУ, сертифіковані і застосовуються силовими підрозділами країн НАТО.

Секретар РНБО України також підкреслив, що особливо важливо забезпечити громадський порядок, надійний захист наших громадян та протидіяти будь-яким деструктивним проявам в період, коли розпочинаються президентська та парламентська виборчі кампанії.

"Будь-які спроби зірвати, незаконно впливати або заважати проведенню чесних, прозорих, демократичних виборів в Україні повинні жорстко припинятися та каратися. Наша держава здатна гарантувати та забезпечити вільне волевиявлення наших громадян!", - наголосив він, підсумувавши, що запорукою цьому є професійна діяльність силових структур, - "високий рівень підготовки, мужність, стійкість та беззавітна відданість своїй країні військовослужбовців Національної гвардії України".

Раніше президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити окреме засідання щодо протидії втручанню Російської Федерації в вибори.