«В'язень Освенцима»: сестра Сенцова розповіла про його стан в російській колонії

Незважаючи на свій стан, українець намагається не лякати своїх дітей та матір.

Голодуючий в російській колонії український політв'язень Олег Сенцов перебуває у вкрай виснаженому стані, повідомила його сестра Наталія Каплан.

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Відповідну заяву сестра українця зробила в інтерв'ю «Дождю».

«Відомо, що він в передкризовому стані, що в будь-який момент можуть настати незворотні наслідки, якщо вони вже не настали», - зазначила вона.

За словами Каплан, за Сенцовим доглядають тюремні лікарі, але вони весь час намагаються згладити інформацію, і відзвітувати, що все добре.

«І Москалькова (омбудсмен Російської Федерації – ред.) весь час говорить, що все добре. Як може бути все добре, якщо людина голодує вже три місяці?», - підкреслила сестра політв'язня.

«Навіть на фото, які вони виклали, нібито показуючи, що у людини все чудово, видно, наскільки він виснажений, там просто в'язень Освенціма. Там від Олега майже нічого не лишилося. Як добре?! Він весь час скаржиться на болі у серці, в нього дуже слабкий пульс, всього 40 ударів на хвилину», - продовжила Каплан.

«Він мені взагалі в останньому листі, який передав через адвоката, сказав, що кінець уже близький. І це все дуже лякає. Знаючи Олега — він не панікер, він не маніпулятор, він не писав би такі речі, аби просто привернути увагу», - уклала вона.

За словами сестри українця, незважаючи на свій стан, Сенцов намагається не лякати своїх дітей та матір.

«Їм-то він взагалі не подає вигляду, що все погано, дзвонить завжди бадьорим голосом. І мені постійно каже: «Маму зайвий раз не лякай. Не потрібно цього робити», - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. В серпні 2015 року українського режисера засуджено російським судом до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він утримується у місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, однак російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі Сенцовій відповіли, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якому він звертається до президента РФ в письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання.

В той же час, за словами першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко, колишній бранець Кремля, а нині обвинувачена у підготовці теракту і держперевороту депутат Надія Савченко особисто не зверталася до Путіна щодо помилування.

Політичні діячі та активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.