Місія ОБСЄ на сході істотно розширить штат і парк бронемашин

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав речник місії Майкл Боцюрків.

"Посол Апакан, голова нашої місії, говорив, що наша місія налаштована проводити свого роду прикордонний контроль, але ми маємо для цього цілий ряд обмежень", - сказав Боцюрків.

У цьому зв'язку, за його словами, треба збільшити кількість спостерігачів, що плануються зробити до середини січня 2015 року, і кількість членів місії повинна зрости з 338 до близько 500 осіб.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл поблизу Донецького аеропортуОкрім, цього, він додав, що місія потребує додаткових броньованих транспортних засобів.

"Коли ми будемо мати більше спостерігачів, а також броньованих машин, що є дуже важливим, ми будемо здатні спостерігати за більшою територією", - сказав Боцюрків.

Також він зазначив, що частина кордону, яку не контролює українська влада, дуже велика, що тому треба мати велику кількість ресурсів для проведення активного спостереження за кордоном.

"З точки зору броньованих машин, кількість, яку ми маємо закупити, становитиме більше 100. Кожна машина може вмістити четверо чоловік", - сказав Боцюрків.

За його словами, всі спостерігачі місії, які працюють на сході України, мають бути забезпечені броньованими машинами.

"Ми сподіваємося, що до кінця року ми будемо мати достатньо таких броньованих машин для наших спостерігачів", - додав Боцюрків.

Довідка УНІАН. 21 березня Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення про направлення в Україну Спеціальної моніторингової місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Місія покликана сприяти зниженню напруженості й затвердженню миру, стабільності та безпеки. Спостерігачі, зокрема, збирають інформацію й доповідають про ситуацію із безпекою в Україні.