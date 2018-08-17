"Пуделеві" Путіна недовго залишилося: астролог напророкував Трампу імпічмент

Влад Росс вважає, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня була провальною.

Президент США Дональд Трамп навряд чи пробуде на своїй посаді до кінця каденції.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів астролог Влад Росс.

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«Як можуть складатися відносини між начальником і підлеглим – Путіним і його «пуделем» Дональдом Трампом? Трамп через російські гроші був приведений до влади, на нього є великий компромат, можливо, він був завербований КДБ ще у 1987 році. Зараз Трамп повинен молитися, щоб республіканці в листопаді перемогли на виборах (вибори в Конгрес США, – УНІАН). Якщо не переможуть, бачу імпічмент на початку наступного року. Хоча, в будь-якому випадку, бачу імпічмент», – прогнозує астролог.

Він вважає, що «Трамп ніяк строк не досидить». «До всього іншого, його зустріч з Путіним в Гельсінкі 16 липня була провальною. Зустріч відбулася поблизу затемнення 13 липня – це повністю знищило переговори і його майбутнє президентське правління. Мені здається, що Трампу недовго залишилося. І взагалі, коли я розбирав його гороскоп, то не побачив там політика або хоча б бізнесмена – я побачив гравця-шулера, артиста і все», – підкреслив Росс.