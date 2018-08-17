Астролог розповів, чи буде нове загострення на Донбасі восени

За словами астролога, найнебезпечніші кризи і катастрофи для країни він пророкував на липень і серпень цього року, які сталися.

Восени не варто очікувати чергового загострення ситуації на Донбасі, оскільки найкритичніший момент минув 27 липня.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів астролог Влад Росс.

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«Найкритичніший момент був поблизу вогняного затемнення 27 липня. Вибухонебезпечна суміш Марса і Місяця могла розгулятися в кінці липня і цілий серпень. Звичайно, серпень ще триває, але я дивлюся, що дуже погано не стало, і вже бути не повинно. Тим більше, що останнє сонячне затемнення теж вже відбулося 11 серпня», – пояснив астролог.

За словами Росса, найнебезпечніші кризи і катастрофи для країни він пророкував на липень і серпень цього року, які сталися. «Були жахливі ДТП, весь час щось вибухало, горіло. Слава Богу, все, що пов'язане з місячними і сонячними затемненнями, вже пройшло рубікон. Війна на морі між Росією і Україною не почалася – я побоювався цього. У вересні і жовтні все буде спокійніше», – запевнив астролог.