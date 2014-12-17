В сучасному розвитку України немає нав`язаних Росією сценаріїв - експерт



Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної служби новин каналу «1+1».

”Насправді немає в Україні нав`язаного якогось Росією сценарію. В Україні відбуваються два... наративи, що є два українські, насправді, сценарії”, - сказав Рибачук.

Зокрема, за його словами, до цих сценаріїв розвитку України відносяться з одного боку ”збереження того олігархічного чи феодального клубу, як називають, і це система - треба сказати те, - що вона пережила і потрясіння Євромайдану і зараз ми бачимо, що на сучасній політичній карті України багато чого пояснюється тим, що ключові впливи великих там бізнесових груп на всіх рівнях від президентського до парламентського збереглися”.

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За словами Рибачука, з другого боку, це ”інша Україна, яка там з кров`ю, можливо з наївністю, дещо з романтизмом, але і героїчністю народжується”.

Рибачук пояснив, що до другого варіанта відноситься Україна, яка представлена громадянським суспільством, і яка має декілька десятків депутатів у парламенті та підтримує європейський вибір, а також громадяни, які дали президенту України Петру Порошенку перемогу в першому турі та більше ніж 300 голосів у підтримку європейського курсу. ”Це інша Україна”, - наголосив він.

”Насправді, коли європейці починають говорити, то як правило розмови про Україну закінчуються тим, що робити з Путіним... і що робити з Росією? Це дорога в нікуди. І мені дуже сподобалася саме ця думка, що давайте не думати, що там буде з Путіним і що там робити з Росією, а давайте підтримаємо цю європейську Україну, тому що її успіх, це успіх кожного”, - наголосив Рибачук.