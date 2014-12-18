ЄС обговорить економічну кризу в Росії, але санкцій не послабить - ЗМІ

За його словами, хоча ніхто не зацікавлений, щоб Росія потрапила в економічну депресію, саміт, як очікують, підтвердить нині чинні санкції проти Москви, передає Радіо Свобода.

За повідомленнями, Євросоюз також висловить готовність піти й на подальші кроки в цьому напрямку в разі необхідності й оголосить нові обмеження стосовно окупованого Росією Криму. Йтиметься про розширення заборони на інвестиції на півострові також на видобуток нафти і газу в Чорному морі і на туристичний сектор.

Натомість щодо України керівники Євросоюзу обговорять надання нової допомоги, хоча обумовлять її здійсненням реформ, сказав посадовець ЄС.

Тим часом у Німеччині міністр фінансів Вольфґанґ Шойбле заявив сьогодні, що Європа не має іншого вибору, крім не послаблювати тиску на Росію.

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Виступаючи на бізнесовій конференції в Берліні, він додав, що ЄС залишає відчиненими двері до діалогу з Росією і простягає їй руку з пропозицією до співпраці.

Але, наголосив міністр, наразі, поки Росія продовжує окупацію Криму і підтримку сепаратистів на сході України, «залишається тільки гіркий шлях санкцій».

До низки санкцій, які наклали на Росію Європейський союз, а також США й низка інших країн, через її агресію проти України останнім часом додається дедалі нижча ціна на нафту, яка разом із газом є одним із основних джерел бюджетних надходжень Росії. Усе це призвело останніми днями до стрімкого обвалу російського рубля.