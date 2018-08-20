112 канал перейшов під контроль Медведчука - ЗМІ

З'ясувалося, що український телеканал записали на німця з провінції, а керувати ним поставили менеджера з команди Віктора Медведчука.

Влітку 2018-го в ефірі інформаційного телеканалу «112 Україна» нібито значно почастішали згадки про Віктора Медведчука в позитивному руслі, і на медіа-ринку заговорили про те, що лідер руху «Український вибір» придбав цей телеканал. Разом з тим, сам Медведчук це заперечує. Про це йдеться у журналістському розслідуванні "Схем".

Журналісти з'ясували, що за документами канал переписали на громадянина Німеччини Едуарда Катца, його ж представили аудиторії каналу як нового власника.

"Втім, розслідування журналістів «Схем» показало, що Едуард Катц мешкає у віддаленому селі в німецькій глибинці, де разом з дружиною заробляє на життя перепродажем уживаних автомобілів. Натомість на справжнього власника вказує новий менеджмент, який прийшов на канал цього літа і має тісні зв’язки з політсилою Віктора Медведчука", - пише Радіо Свобода.

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Журналісти "Схем" вивчили реєстри, бази даних та інформацію із соцмереж. З'ясувалося, що Едуард Катц проживає у маленькому селищі Кюнцелль у центральній частині Німеччини.

Родина Катців займається торгівлею уживаними автомобілями у Кюнцеллі. Фірма має «родинну» назву – Exclusive Cars Katz. Всього на сайті на цей час представлений вибір із 13 автомобілів з пробігом. Середня вартість – 40 тисяч доларів. Фірма зі статутним капіталом у 1000 євро записана на дружину Катца.

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Журналісти «Схем» телефоном повідомили Едуардові Катцу, що готують матеріал про купівлю ним українського телеканалу. Під час розмови він запевнив, що дасть письмові коментарі, утім, після цього на повідомлення та дзвінки більше нібито не відповідав.

Видання нагадує, що на початку червня на офіційному сайті телеканалу з’явилося повідомлення: у «112 Україна» – новий генеральний продюсер – 30-річний Артем Марчевський.

"У 2015 році Марчевський брав участь у виборах депутатів до Київської міськради. Балотувався у столичному 47-му виборчому окрузі від партії «Право народу»​. Очолював список «Права народу» до міськради Віктор Чорний. Він балотувався і на посаду київського міського голови. У 2013 році він від імені «Українського вибору» висловлювався про необхідність референдуму щодо підтримки вступу України в тодішній Митний союз під егідою Росії", - йдеться у матеріалі.

"Про те, що телеканал перейшов під контроль Медведчука, свідчить не лише пов’язаність із ним нового менеджменту. Влітку 2018 року значно зросла «присутність» самого політика в ефірах програм на «112-му». Медведчук, як людина залаштункової політики, особисто на інтерв’ю не приходить, принаймні поки що. Натомість ефір каналу рясніє його цитатами, а із заяв його політичної сили робляться окремі новини", - пишуть журналісти.

"Видання Media Sapiens звернуло увагу не лише на різке зростання цитованості Віктора Медведчука в ефірі «112-го», але й на зміст цих цитат: «Значно гірший аспект ситуації – зміст цих цитат. Умовно кажучи, всі твердження Медведчука можна поділили на три різновиди: критика Заходу, критика влади та просування Мінських домовленостей». Відверто проросійський порядок денний поки що не простежується в загальній редакційній політиці каналу. Втім, свою програму з літа тут тепер має, наприклад, Денис Жарких, відомий своєю участю в ефірах російських пропагандистських телеканалів із критикою української влади", - йдеться у розслідуванні.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Медведчука пригрозив через суд заборонити фільм про Стуса.