Прес-конференція компанії Seetarget на тему "Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України"
27 серпня (понеділок) 2018 року об 11:00 відбудеться прес-конференція дослідницької компанії Seetarget на тему «Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України».
На прес-конференції будуть представлені результати соціологічного дослідження, проведеного в серпні 2018-го року про актуальні питання виборчої кампанії на пост президента України.
Ключові питання:
- Головні ризики та загрози для кандидатів.
- Чи зможуть лідери і партії утримати позиції?
- Потенціал політиків і нерозкриті електоральні резерви.
- Чи залежать рейтинги нинішніх лідерів від можливих ситуативних союзів?
- Вплив міжнародних подій на хід виборчої кампанії.
Учасники прес-конференції:
- Олексій Боровський, Ph.D, директор компанії Seetarget
- Джейсон Джей Смарт, американський політтехнолог і політичний експерт
- Володимир Фесенко, український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
- Валентин Гладких, політичний експерт Аналітичної групи "Левіафан"
Місце проведення – Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», вул. Рейтерська, 8/5А
Акредитація: Оксана Москаленко +38(063)528-76-49, +38(068)785-64-07
Офіційний сайт Seetargeet:http://seetarget.com.ua/
Email:office@seetarget.com.ua
Довідка: Компанія Seetarget об'єднує фахівців з комунікації, соціологів, маркетологів, психологів і політологів.
Основні інструменти компанії: проведення соціологічних досліджень, екзитполів, інтернет-опитувань, глибинний аналіз даних (дата майнінг), робота з фокус-групами, спліт-тестування, колл-центр, мікротаргетинг.
Компанія має власні програмні продукти, що використовуються в аналітичних дослідженнях:
Poll Seetarget (кількісні соціологічні дослідження з моментальним виведенням результатів та аналізу даних онлайн);
Voters Seetarget (система паралельного підрахунку голосів/явки і соціальних параметрів виборців).