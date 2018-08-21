Прес-конференція компанії Seetarget на тему "Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України"

27 серпня (понеділок) 2018 року об 11:00 відбудеться прес-конференція дослідницької компанії Seetarget на тему «Вибори 2019: Електоральні рейтинги і потенціал кандидатів на пост Президента України».

На прес-конференції будуть представлені результати соціологічного дослідження, проведеного в серпні 2018-го року про актуальні питання виборчої кампанії на пост президента України.

Ключові питання:

Головні ризики та загрози для кандидатів. Чи зможуть лідери і партії утримати позиції? Потенціал політиків і нерозкриті електоральні резерви. Чи залежать рейтинги нинішніх лідерів від можливих ситуативних союзів? Вплив міжнародних подій на хід виборчої кампанії.

Учасники прес-конференції:

Олексій Боровський, Ph.D, директор компанії Seetarget

Джейсон Джей Смарт, американський політтехнолог і політичний експерт

Володимир Фесенко, український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Валентин Гладких, політичний експерт Аналітичної групи "Левіафан"

Місце проведення – Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна», вул. Рейтерська, 8/5А

Акредитація: Оксана Москаленко +38(063)528-76-49, +38(068)785-64-07

Офіційний сайт Seetargeet:http://seetarget.com.ua/

Email:office@seetarget.com.ua

Довідка: Компанія Seetarget об'єднує фахівців з комунікації, соціологів, маркетологів, психологів і політологів.

Основні інструменти компанії: проведення соціологічних досліджень, екзитполів, інтернет-опитувань, глибинний аналіз даних (дата майнінг), робота з фокус-групами, спліт-тестування, колл-центр, мікротаргетинг.

Компанія має власні програмні продукти, що використовуються в аналітичних дослідженнях:

Poll Seetarget (кількісні соціологічні дослідження з моментальним виведенням результатів та аналізу даних онлайн);

Voters Seetarget (система паралельного підрахунку голосів/явки і соціальних параметрів виборців).