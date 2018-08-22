Порошенко закликав ветеранський рух до позапартійності

За словами президента, ветерани мають увійти до «кадрового резерву» органів місцевої та державної влади.

Президент України Петро Порошенко закликає до позапартійності ветеранського руху.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом глава держави виступив на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, - там Україна».

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«Поважаючи індивідуальні політичні погляди кожного з вас, я закликаю, однак, до позапартійності ветеранського руху», - сказав президент.

Він висловив думку, що на виборах ветерани мають «першочергове право кандидувати і вливатися у владу», як центральну, так і у органи місцевого самоврядування.

«Я думаю, що це нечесно, неправильно і несправедливо, коли ветерани є в оперативному резерві лише у військоматах. Вони мають бути в кадровому резерві кожного органу місцевого самоврядування, кожного міністерства, комітету», - переконаний Порошенко.

Раніше у Рубіжному на Луганщині відкрили Центр відновного лікування та реабілітації ветеранів війни.