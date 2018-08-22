Порошенко закликав ветеранський рух до позапартійності

12:07, 22 серпня 2018
Політика
322 0
Порошенко виступив на ветеранському форумі, закликавши ветеранський рух до позапартійності / фото zt-rada.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом глава держави виступив на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, - там Україна».

Читайте такожУ Києві 70 поранених ветеранів АТО взяли участь у відборі до марафону морської піхоти США, дев'ять із них представлятимуть Україну

«Поважаючи індивідуальні політичні погляди кожного з вас, я закликаю, однак, до позапартійності ветеранського руху», - сказав президент.

Він висловив думку, що на виборах ветерани мають «першочергове право кандидувати і вливатися у владу», як центральну, так і у органи місцевого самоврядування.

«Я думаю, що це нечесно, неправильно і несправедливо, коли ветерани є в оперативному резерві лише у військоматах. Вони мають бути в кадровому резерві кожного органу місцевого самоврядування, кожного міністерства, комітету», - переконаний Порошенко.

Раніше у Рубіжному на Луганщині відкрили Центр відновного лікування та реабілітації ветеранів війни.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Порошенко#ветерани