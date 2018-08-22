Порошенко закликав ветеранський рух до позапартійності
Президент України Петро Порошенко закликає до позапартійності ветеранського руху.
Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом глава держави виступив на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, - там Україна».
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«Поважаючи індивідуальні політичні погляди кожного з вас, я закликаю, однак, до позапартійності ветеранського руху», - сказав президент.
Він висловив думку, що на виборах ветерани мають «першочергове право кандидувати і вливатися у владу», як центральну, так і у органи місцевого самоврядування.
«Я думаю, що це нечесно, неправильно і несправедливо, коли ветерани є в оперативному резерві лише у військоматах. Вони мають бути в кадровому резерві кожного органу місцевого самоврядування, кожного міністерства, комітету», - переконаний Порошенко.
Раніше у Рубіжному на Луганщині відкрили Центр відновного лікування та реабілітації ветеранів війни.