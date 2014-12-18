Данія ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС

Про це міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор написав у Twitter.

"Дуже щасливий, що Данія тільки що ратифікувала Угоди про асоціацію поміж ЄС та Україною, Молдовою та Грузією", - написав він, відзначивши, що це є важливим кроком для тіснішого співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня, відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

На сьогодні Угоду про асоціацію вже ратифікували 11 держав-членів ЄС: Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Естонія, Швеція, Угорщина, Польща, Хорватія а також Сенат Чехії.