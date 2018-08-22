У Мінську домовилися з бойовиками про "шкільне" перемир'я на Донбасі з 29 серпня

Усі сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі та контрольовані Росією бойовики підтверджують відданість режиму припинення вогню, який має розпочатися з опівночі 29 серпня у зв'язку з початком нового навчального року.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року. Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандата", - наголосила прес-секретар Кучми.

"Поки що безпекова ситуація на Донбасі не зазнала істотних змін", - додала Оліфер.

Вона зауважила, що впродовж "хлібного перемир'я", яке було оголошене 27 червня та почало діяти з 1 липня, станом на 20 серпня "українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО, в тому числі з забороненої Мінським угодами зброї – РСЗВ "Град", танків, артилерії, мінометів".

"Є жертви серед військових та цивільних. За цей період СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли 9 населених пунктів", - повідомила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київ закликав посилити санкції проти РФ через їхні нові системи РЕБ на Донбасі.