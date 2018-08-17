МЗС України закликає посилити санкції проти РФ через їхні нові системи РЕБ на Донбасі

02:51, 17 серпня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Міністерство закордонних справ України хоче, аби міжнародна спільнота посилила санкції проти Російської Федерації після виявлення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ нових російських систем радіоелектронної боротьби на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

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"Україна представить підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках. Санкції проти держави-агресора мають бути посилені", - наголосили українські дипломати.

"Зафіксовані СММ ОБСЄ 4 новітні та складні російські системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні збройних сил РФ, є свідченням того, що РФ вчергове вдається до ескалації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 11 серпня повідомила, що 28 липня у Чорнухиному на Луганщині безпілотний літальний міні-апарат СММ вперше зафіксував чотири системи радіоелектронної боротьби «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репеллент-1».

У відповідь на цю інформацію у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію вивести свої війська з Донбасу.

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Теги: #Донбас#Росія#санкції#МЗС України