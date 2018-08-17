МЗС України закликає посилити санкції проти РФ через їхні нові системи РЕБ на Донбасі

Українські дипломати переконані, що поява нового російського обладнання на окупованому Донбасі свідчить про намір РФ продовжувати загострювати ситуацію на сході України.

Міністерство закордонних справ України хоче, аби міжнародна спільнота посилила санкції проти Російської Федерації після виявлення Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ нових російських систем радіоелектронної боротьби на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

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"Україна представить підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях та майданчиках. Санкції проти держави-агресора мають бути посилені", - наголосили українські дипломати.

"Зафіксовані СММ ОБСЄ 4 новітні та складні російські системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні збройних сил РФ, є свідченням того, що РФ вчергове вдається до ескалації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 11 серпня повідомила, що 28 липня у Чорнухиному на Луганщині безпілотний літальний міні-апарат СММ вперше зафіксував чотири системи радіоелектронної боротьби «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина» і 1 комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репеллент-1».

У відповідь на цю інформацію у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію вивести свої війська з Донбасу.