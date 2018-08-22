Україна готова помилувати двох росіян в обмін на українських військових заручників - Геращенко

Перший віце-спікер Ірина Геращенко наголосила, що такий обмін має відбутися одночасно.

Україна готова помилувати двох росіян, засуджених за посягання на територіальну цілісність і тероризм в Україні, в обмін на українських військових заручників, які незаконно утримуються контрольованими Росією бойовиками на Донбасі.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

«Мінськ. День другий. Українська сторона шукає всі можливі шляхи для розблокування процесу звільнення заручників з РФ і з окупованих територій. Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам: українська сторона готова, як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі», - заявила Геращенко.

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Вона наголосила, що Україна відстоює позицію "одночасної передачі громадян РФ в обмін на українців-політв‘язнів Кремля".

"Українська сторона висловлює глибоке занепокоєння тим фактом, що протягом довгого часу ми так і не отримали від РФ жодної (ані усної, ані письмової) відповіді на нашу пропозицію передати їм росіян, що здійснили злочини, в обмін на українців в російських тюрмах. Чекаємо офіційної відповіді РФ на цю пропозицію", - додала Геращенко.

"Українська сторона вважає однаковим пріоритетом важливість звільнення політв‘язнів Кремля в РФ і заручників на окупованих Кремлем територіях Донбасу. Й рішення щодо звільнення й політв‘язнів і заручників приймає виключно Кремль, на сьогодні саме РФ і їх маріонетки блокують звільнення заручників і всі здорові ініціативи та спроби розблокувати це питання", - заявила Геращенко.

"Саме тому омбудсмен Москалькова (уповноважений РФ з прав людини - УНІАН) відмовилася приїхати в Мінськ, аби обговорити передачу утримуваних", - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську заявила, що представники РФ і підконтрольні їй бойовики заблокували усі ініціативи України щодо звільнення заручників і політичних в'язнів.