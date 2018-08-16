Росія відмовляється обговорювати звільнення українських політв’язнів - Геращенко

У Мінську українська сторона більше чотирьох місяців піднімає тему звільнення українських політв’язнів.

Російська влада відмовляється обговорювати звільнення українських політв’язнів, зокрема в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Про це повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в ТКГ Ірина Геращенко, пише Громадське.

За її словами в Мінську українська сторона більше чотирьох місяців піднімає тему звільнення українських політв’язнів, зокрема Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Павла Гриба та інших.

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«Реакція російської сторони на це завжди була негативною, що мовляв «нас там нет» на Донбасі і ми не збираємося обговорювати (звільнення політв’язнів — ред.) і в Мінському процесі РФ та її представники присутні як спостерігачі, що абсолютна маячня. Всьому світові очевидно, що Росія розпалила війну на Донбасі і несе повну відповідальність», — сказала Геращенко.

Вона додала, що представники так званих «ЛНР» та «ДНР» у Мінську озвучують «кремлівський сценарій» обміну.

«Давайте ми будемо говорити про можливий обмін всіх встановлених на всіх встановлених, наполягаючи, що в них у тюрмах на окупованому Донбасі начебто є тільки 20 українців, а від нас вимагають 300, в тому числі «беркутівців», в тому числі росіян, які здійснювали злочини на території України, воюючи на Донбасі чи влаштовуючи теракти по всій Україні», — заявила Геращенко.

Вона підкреслила, що Україна готова передати 36 росіян та забрати українців з російських в’язниць.

Також Геращенко розповіла, що цю пропозицію Україна передавала представнику Росії в ТКГ у Мінську та Міністерству закордонних справ РФ.

«Нуль відповіді. Нуль. Жодної реакції на наші пропозиції, жодної зацікавленості Росії в свої громадянах», — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня стало відомо, що контрольовані Росією бойовики, які у складі російської делегації беруть участь у переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську, вимагають від України звільнити майже 300 засуджених за тероризм осіб в обмін на 25 українських заручників.