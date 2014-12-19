Кучма і його сім'я завжди впливали на Януковича - Кузьмін

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Кучма - дуже впливова людина. Він та його родина мають колосальні фінансові та медійні ресурси, серйозні міжнародні зв'язки. Його зять Пінчук фінансує закордонні фонди, інститути та проекти, має величезний вплив на українських політиків першого ешелону влади", - сказав Ренат Кузьмін по скайпу.

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"Саме ця сім'я завжди впливала на президента Януковича. Багато українських опозиціонерів добре знають роль Кучми та його зятя в їхніх долях. Ця сім'я і зараз намагається впливати на всі найважливіші події в Україні", - запевняє колишній заступник генпрокурора.

Кузьмін заявляє, що Кучму не викликали і не викликають до суду у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе саме через те, що він дуже впливова людина в країні, і зараз в Україні мало політиків, які не дозволяють йому і цій сім'ї тиснути на себе.

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"Сподіваюся, що і президент Порошенко, і прем'єр Яценюк, і його міністри зможуть протистояти цьому тиску", - підсумував Кузьмін.