США готові співпрацювати з Україною для запобігання втручанню РФ у вибори

США та Україна можуть співпрацювати у цьому питанні за допомогою звичайних каналів між правоохоронними органами та інших механізмів.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наголошує, що його країна готова співпрацювати з Україною для запобігання можливому втручанню Російської Федерації в українські вибори у 2019 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

Зокрема, Болтон зазначив, що питання можливого втручання у вибори з боку Росії в українські вибори у 2019 році обговорювалося з Порошенком, а також представниками з питань безпеки обох країн.

"Ми говорили про це на декількох різних зустрічах", - сказав Болтон.

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За словами Болтона, він застерігав росіян від втручанням у вибори у Сполучених Штатах, в Україні чи будь-яких інших країнах.

"Ми публічно обговорюємо у Вашингтоні деякі кроки, яких вживаємо для запобігання втручанню у вибори з боку Росії й інших країн - Китаю, Ірану, Північної Кореї", - сказав Болтон і додав, що має на увазі проміжні вибори до Конгресу США, які пройдуть у листопаді цього року.

За словами радника президента США, він обговорив це питання з Порошенком.

"Президент Порошенко і я погодилися, що ми розглянемо, які заходи Сполучені Штати і Україна можуть здійснити, щоб вивчити (можливість) втручання у вибори в Україні", - повідомив Болтон.

У зв'язку з цим він сказав, що США та Україна можуть співпрацювати у цьому питанні за допомогою звичайних каналів між правоохоронними органами та інших механізмів.

"Це загроза, яка відома низці країн на Заході. Ми чітко пояснили, якою є наша позиція. І тому ми готові працювати з урядом України, щоб запобігти такому втручанню тут", - наголосив Болтон.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов не виключає, що Російська Федерація може вдатися до агресивних військових дій, якщо їй не вдасться вплинути на результати виборів в Україні.