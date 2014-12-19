Ватажка "ДНР" Захарченка посадили під арешт, Плотницького з "ЛНР" вивезли в Росію - активіст

Зараз його утримує один із військових підрозділів «ДНР» за наказом кураторів із Москви. Приводом для затримання стало нібито зникнення партії зброї, присланої для «Новоросії», повідомив луганський активіст Дмитро Снєгірьов.

Також за його словами, вчора вранці, 18 грудня, до Російської Федерації вивезли "главу ЛНР" Ігоря Плотницького.

"Зазначу, що вчора повинно було проводитися засідання "ради міністрів ЛНР" під керівництвом Плотницького, але воно не відбулося з причини відсутності "лідера", - написав Снєгірьов у Facebook.

Читайте такожУ Красному Лучі сутички між бойовиками "ЛНР" та "донськими козаками"За даними Снєгірьова, Плотницькому інкримінують спробу взяти під контроль контрабанду палива з Росії, зокрема в Краснодоні, де розташована транзитна база контрабандних паливно-мастильних матеріалів.

Так, учора координатор "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук писав: "У Краснодоні відбувається конфлікт між бандформуваннями "ЛНР". Причина конфлікту в захопленні однієюї з груп терористів секретної бази (бойовики називають її "перевалочний склад") контрабандних вантажів, що належить іншому бандформуванню. Правовласники" контрабандних вантажів вимагають повернути захоплене майно під загрозою застосування танків (з цією метою в місто введені 2 танки). Між сторонами конфлікту йдуть напружені переговори".

"Плотницький фактично хотів перекрити канал Сім'ї екс-президента Януковича, яка є "донором" "ЛНР" і "ДНР" і з якого годувалися всі - незаконні військові формування, російські службовці та корумповані українські чиновники", - стверджує Снєгірьов.