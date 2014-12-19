ЗМІ: У Горлівці з'явилися білборди з новорічними привітаннями від Бєса (фото)

Бігборди встановлені в центрі Києва, на площі Перемоги, пише місцеве видання Gorlovka.ua.

Як пишуть горлівчани в соціальних мережах, це вже друге привітання "кумира": "Перше минулої суботи на початку наклеїли, а потім хтось зняв поки мокре було".

Читайте такожДанилюк: спецслужби РФ ліквідували ще одного лідера угруповання БезлераПро долю самого командира бойовиків з початку листопада надходять вкрай суперечливі дані. Він зник з Донбасу, українські силовики заявляли про його ліквідацію, бойовики - що він живий, наприкінці листопада у мережі з'явилося відеозвернення Бєса, де він стверджував, що живий і звинувачував президента України у торгівлі зброєю.

Незадовго до зникнення бойовика колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута заявив, що Бєс був готовий піти на переговори і визнавав Донецьк українським містом.