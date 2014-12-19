"Ані молочних рік, ані кисельних берегів": Порошенко прогнозує "надважкий" 2015 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистих зборів, присвячених Дню міліції, який відзначатиметься 20 грудня.

"Ані молочних рік, ані кисельних берегів, на жаль, пообіцяти не можу. Наступний рік для країни буде надважким. Дуже сильно війна вдарила по економіці", - сказав президент.

Читайте такожПорошенко: Я – президент миру, а не війни

Разом з тим, Порошенко підкреслив, що, подолавши ризики і загрози, відновивши мир, відновивши український прапор та українську владу на окупованій території, можна бути переконаним, що "з 2016 року ми забезпечимо економічне зростання країни, забезпечимо планове і поступове зростання соціальних стандартів, рівня соціального забезпечення, в тому числі для працівників міліції".