Турчинов хоче очистити інформаційний простір від провокаторів

Про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству «Лігабізнесінформ», передає прес-служба Народного фронту.

«Треба довести до кінця процеси, які були анонсовані: очистити інформаційне поле України від інформаційних провокаторів», - наголосив він.

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Олександр Турчинов зауважив, що йдеться не лише про пропагандистські канали Росії, а й про українські ЗМІ, які перебувають під контролем Росії і працюють проти своєї країни.

«У країні, яка веде війну, все має бути спрямоване на посилення країни, а не на ослаблення. Тому будь-який провокатор, економічний або інформаційний, повинен бути локалізований», - підкреслив Секретар РНБО.