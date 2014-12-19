Турчинов хоче очистити інформаційний простір від провокаторів
19:17, 19 грудня 2014Політика
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України, один з лідерів «Народного фронту» Олександр Турчинов виступає за посилення інформаційної безпеки держави.
Олександр Турчинов / Фото УНИАН
Про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству «Лігабізнесінформ», передає прес-служба Народного фронту.
«Треба довести до кінця процеси, які були анонсовані: очистити інформаційне поле України від інформаційних провокаторів», - наголосив він.
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Олександр Турчинов зауважив, що йдеться не лише про пропагандистські канали Росії, а й про українські ЗМІ, які перебувають під контролем Росії і працюють проти своєї країни.
«У країні, яка веде війну, все має бути спрямоване на посилення країни, а не на ослаблення. Тому будь-який провокатор, економічний або інформаційний, повинен бути локалізований», - підкреслив Секретар РНБО.
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