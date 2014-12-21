Назарбаєв заявив про готовність стати посередником у переговорах України і РФ

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, передають РИА Новости.

"Завдання, чим я займаюся, і хочу переконати всіх сказати, розмовляючи з лідерами європейськими, російськими й українськими, якщо я чимось зможу допомогти. Я вважаю, що Казахстан однаково відноситься і до Росії, і до України, у нас немає ніяких конфліктів інтересів, я тут, як називається, "чесний менеджер", який жодну сторону не підтримує, нейтральний, який може якусь лепту внести. Це добра воля", - сказав президент Казахстану.

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Назарбаєв вважає, що в даний час головним завданням політиків є припинення війни і зміцнення незалежності України.

"Зараз завдання, вважаю, усіх полягає в тому, щоб зупинити цю війну, зміцнити незалежність самої України, визнати цілісність території України, про що російські керівники кажуть, сісти за стіл переговорів", - сказав Назарбаєв.

Як повідомлялося, 22 грудня Назарбаєв відвідає Україну з робочим візитом, де проведе переговори з президентом України Петром Порошенком.