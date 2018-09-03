У Путіна заявили, що після ліквідації Захарченка "складно про щось говорити" з Україною в "нормандському форматі"

Але це, запевнив Пєсков, не означає, що Росія виходить з Мінських угод.

У Кремлі заявили, що після ліквідації ватажка терористичної організації «ДНР» Олександра Захарченка «складно про щось говорити» з Україною в «нормандському форматі», але це не означає, що Росія виходить з Мінських угод.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН про перспективи «нормандського формату» після вбивства Захарченка.

«Будь-які переговори ведуться для досягнення результату. Вести переговори заради самого процесу - це не зовсім розумно. Росія була і залишається стороною, прихильною Мінському процесу. Також Росія залишається країною, яка завжди говорила, що саме Київ гальмує реалізацію цих домовленостей», - сказав Пєсков.

«Після події теракту дуже складно про щось говорити з українською стороною. Ще раз повторюю, що це не означає, що Росія виходить з Мінського процесу», - наголосив він.

При цьому Пєсков відмовився відповідати на запитання, кого Росія бачить замість Захарченка, якого типу потрібен «керівник» для окупованої частини Донецької області і чи веде з кимось Росія переговори з цього приводу. «Я не можу вам відповісти на це запитання», - сказав Пєсков.

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За його словами, підпис Захарченка під Мінськом домовленостями стояв як «представника Донбасу», а не в «особистому плані».

«Президент Путін робить для цього все, щоб зрушити з мертвої точки Мінський процес, але подібні терористичні акти - вони жодним чином не сприяють цьому процесу. Це однозначно», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Захарченка було вбито 31 серпня внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька.

1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неможливість ведення переговорів у «нормандському форматі» після ліквідації Захарченка.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключили причетності до вбивства російських спецслужб, для яких одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

2 вересня Захарченка поховали в Донецьку на кладовищі «Донецьке море». Там же поховано ліквідованих ватажків бандформувань «ДНР» «Гіві» і «Моторолу».