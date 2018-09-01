В СБУ назвали основні версії вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

Захарченка ліквідували в результаті "зачисток" свідків або розборок на комерційному грунті, заявив Грицак.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак озвучив кілька версій причин загибелі голови "ДНР" Олександра Захарченка.

Про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ, пише РБК-Україна.

"На мій погляд, проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських терористичних військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних республік", - повідомив Грицак.

За його словами, СБУ вважає, що проводиться "методична зачистка тих, хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, хто не потрібен надалі як свідки".

У той же час Грицак назвав другу версію вбивства Захарченка. За його словами, це "просто розборки на комерційній основі".

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Він також зазначив, що у тих, хто сприяв введенню російських військ на Донбас, є кілька варіантів.

"Перший варіант: забрати цих людей на територію РФ і там їх працевлаштувати, а другий: ліквідувати тих, хто давав їм у свій час різні злочинні накази", - сказав Грицак.

Разом з тим глава СБУ підкреслив, що у відомства немає інформації про затримання української диверсійної групи.

Нагадаємо, після вбивства Захарченко окупований Донбас покинув один з ватажків луганських сепаратистів Сергій Козлов.