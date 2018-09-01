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В СБУ назвали основні версії вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

18:51, 01 вересня 2018
Політика
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Грицак назвав основні версії вбивства ватажка "ДНР" Захарченка / фото УНІАН

Про це сьогодні журналістам повідомив голова СБУ, пише РБК-Україна.

"На мій погляд, проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських терористичних військ на Донбас, хто сприяв створенню псевдонародних республік", - повідомив Грицак.

За його словами, СБУ вважає, що проводиться "методична зачистка тих, хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, хто не потрібен надалі як свідки".

У той же час Грицак назвав другу версію вбивства Захарченка. За його словами, це "просто розборки на комерційній основі".

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Він також зазначив, що у тих, хто сприяв введенню російських військ на Донбас, є кілька варіантів.

"Перший варіант: забрати цих людей на територію РФ і там їх працевлаштувати, а другий: ліквідувати тих, хто давав їм у свій час різні злочинні накази", - сказав Грицак.

Разом з тим глава СБУ підкреслив, що у відомства немає інформації про затримання української диверсійної групи.

Нагадаємо, після вбивства Захарченко окупований Донбас покинув один з ватажків луганських сепаратистів Сергій Козлов.

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Теги: #ДНР#СБУ#ліквідація Захарченка