З ”Нашою Україною” домовляються п`ятеро регіоналів

Фракція Партії регіонів визначила своїх уповноважених для участі в переговорах між учасниками антикризової коаліції та "Нашою Україною" стосовно розширення існуючої парламентської коаліції.

Як повідомляє персональний інформаційний сервер В.ЯНУКОВИЧА, у переговорну групу увійшли – Раїса БОГАТИРЬОВА, Микола АЗАРОВ, Володимир РИБАК, Андрій КЛЮЄВ та Олена ЛУКАШ.

Результати переговорів, які розпочнуться сьогодні, будуть обговорені на засіданні Політради Партії регіонів.

За даними деяких ЗМІ, переговори про створення широкої коаліції між Партією регіонів і "Нашою Україною" вже розпочалися у приміщенні Секретаріату Президента.

Повідомлялося, що Партію регіонів на цих переговорах представляють А.КЛЮЄВ, М.АЗАРОВ, Р.БОГАТИРЬОВА, О.ЛУКАШ і Едуард ПРУТНІК.

З боку "Нашої України" в зустрічі беруть участь Роман ЗВАРИЧ, Микола МАРТИНЕНКО, Борис ТАРАСЮК і Анатолій КІНАХ. Також очікується приїзд Юрія ЄХАНУРОВА.

Зустріч проходить у секретному режимі, оскільки офіційно не анонсувалася ні "Нашою Україною", ні Партією регіонів.