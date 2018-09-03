Геращенко закликала підтримати законопроект щодо рівних можливостей чоловіків і жінок в армії

Говорячи про підтримку родин заручників Кремля, Геращенко нагадала, що раніше на цей рік було виділено 96 млн грн для їхньої підтримки, зокрема, на допомогу адвокатів.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко закликає підтримати цього тижня законопроекти щодо рівних можливостей жінок і чоловіків на військовій службі та щодо виділення коштів родинам політв’язнів Кремля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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“Цього тижня ми маємо обов’язково підтримати закон №6109 — це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок. Щоб це також було не тільки у колоні на Хрещатику, а і в армії”, - сказала депутат.

Крім того, говорячи про підтримку родин заручників Кремля, Геращенко нагадала, що раніше на цей рік було виділено 96 млн грн для їхньої підтримки, зокрема, на допомогу адвокатів.

“Але уряд сьогодні не може їх використати через те, що там була некоректно прописана ця стрічка в бюджеті”, - сказала вона і закликала цього тижня ухвалити технічний законопроект №9026, який виправить цю ситуацію.