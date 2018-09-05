Рада сьогодні розгляне низку міжнародних угод

Депутати також розглянуть питання про проведення Всеукраїнської естафети єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР.

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному таких законопроектів - чотири. Це угоди з Туреччиною, Португалією, Швейцарією та Молдовою.

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Угоди з двома останніми країнами стосується реадмісії осіб, з Португалією — економічного співробітництва, а з Туреччиною — захисту інвестицій.

Парламент сьогодні також розглядатиме проект постанови про проведення Всеукраїнської естафети єднання з нагоди 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Також розглядатимуться питання про проведення парламентських слухань щодо державної природоохоронної політики та збалансованого розвитку людського капіталу.

Напередодні активісти влаштували під Радою пікет, вимагаючи розслідувати напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк.