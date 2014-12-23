Скасування позаблокового статусу є "вибором на користь свободи і безпеки" – Клімкін

12:54, 23 грудня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що скасування позаблокового статусу України є вибором на користь свободи і безпеки.

REUTERS

Про це Клімкін написав у Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про скасування позаблокового статусу України.

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