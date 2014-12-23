Скасування позаблокового статусу є "вибором на користь свободи і безпеки" – Клімкін

Про це Клімкін написав у Twitter.

Читайте такожУкраїна буде в НАТО і в Євросоюзі, це неуникний процес – міністр оборони Польщі«Розблокували позаблоковість. Це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи і безпеки», - підкреслив міністр.

Розблокували позаблоковість. Це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи і безпеки. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 23, 2014

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про скасування позаблокового статусу України.