Скасування позаблокового статусу є "вибором на користь свободи і безпеки" – Клімкін
12:54, 23 грудня 2014Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що скасування позаблокового статусу України є вибором на користь свободи і безпеки.
REUTERS
Про це Клімкін написав у Twitter.
Читайте такожУкраїна буде в НАТО і в Євросоюзі, це неуникний процес – міністр оборони Польщі«Розблокували позаблоковість. Це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи і безпеки», - підкреслив міністр.
Розблокували позаблоковість. Це вибір українського народу. Це вибір на користь свободи і безпеки.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 23, 2014
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про скасування позаблокового статусу України.
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