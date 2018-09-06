"Вибори" нового ватажка "ЛДНР": з'явилася реакція Кремля

Пєсков пропонує таку інформацію "все ж таки в "ЛНР" і "ДНР" підтверджувати".

У Кремлі відмовилися коментувати можливість проведення "виборів" російських ватажків для окупованого Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Цю інформацію потрібно все ж таки в "ЛНР" і "ДНР" підтверджувати. Ці рішення не ухвалюються в Москві, тим паче, після тих подій, що відбулися, я маю на увазі терористичний акт добре відомий (УНІАН: ліквідація 31 серпня ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка). Потрібно все ж таки дізнаватися у представників Донбасу", - сказав Пєсков у відповідь на прохання підтвердити інформацію про "вибори".

Нагадаємо, про те, що в "ДНР" і "ЛНР" пройдуть так звані вибори РБК розповіло джерело, близьке до Кремля, і підтвердили два джерела, близьких до "влади" "ЛДНР". Вони зв'язали повернення до ідеї проведення "виборів" із вбивством Захарченко.