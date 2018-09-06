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Після вбивства Захарченка в "ЛДНР" вирішили провести "вибори"

10:48, 06 вересня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це РБК повідомило джерело, близьке до Кремля, й підтвердили два джерела, близьких до "влади" "ЛДНР". Вони зв'язали повернення до ідеї проведення "виборів" із вбивством Захарченка.

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У п'ятницю, 7 вересня, "народна рада "ДНР" офіційно проголосує з питання про проведення виборів нового ватажка псевдореспубліки, стверджує джерело ЗМІ.

У Кремлі вирішили, що "вибори" необхідно провести в "ДНР" і одночасно "ЛНР", зазначили джерела РБК. З початку 2018 року планувалося, що "вибори" в "республіках" пройдуть восени, проте влітку їх вирішили перенести на невизначений термін. Це рішення було узгоджено з Москвою.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в сепаратистському сегменті соціальних мереж почала активно розкручуватися інформація, що нібито кремлівські куратори "ДНР" прийняли рішення провести на окупованому Донбасі фейкові вибори ватажків "республіки".

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Теги: #ЛНР#ДНР#Донецьк#захарченко