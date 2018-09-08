Журналіст пояснив, чому для Москви втрата контролю над УПЦ – це "однозначний вирок"

Московський патріархат в Україні забезпечує Російську православну церкву і фінансами, і необхідною кількістю парафій, і певними претензіями на релігійний вплив у світі, зазначив блогер.

За фактом Росія давно є мусульманською країною: лише 2-4% росіян відвідує християнську церкву, наприклад, на Великдень. Тому Українська православна церква (Московського патріархату) виступає головним донором для РПЦ.

Таку думку в висловив відомий блогер і журналіст Кирило Сазонов, передає «Обозреватель». За його словами, Московський патріархат в Україні забезпечує Російську православну церкву і фінансами, і необхідною кількістю парафій, і певними претензіями на релігійний вплив у світі.

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"Втрата контролю над УПЦ для Москви це однозначний вирок і в Кремлі це чудово розуміють. Вони не так боролися за російську мову в Україні, як вчепилися в церкву", - пояснив Сазонов.

На його думку, Кремль програв у цьому, ключовому для них, питанні. І те, що відбувається зараз зі створенням єдиної, незалежної від Москви, української церкви - вже відбулося в серцях і думках.

"А по-справжньому серйозна боротьба почнеться, коли будуть із затишних нірок видряпувати тих священиків, авторитетів і навколоцерковних бізнесменів, які перетворили церкву Ісуса Христа на дуже вигідний, жирний бізнес", - підсумував Сазонов.

Як повідомляв УНІАН, Вселенський патріархат вже призначив двох своїх екзархів у Києві у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.