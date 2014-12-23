У кабінеті заступника голови МВС знайшли вмонтований шпигунський жучок

У робочому кабінеті заступника голови Міністерства внутрішніх справ Сергія Чеботаря було виявлено прослуховуючий пристрій. Про це ТСН повідомили в прес-службі Міністерства.

Камера, яка працювала в цілодобовому режимі, могла передавати як відео, так і аудіо сигнал. Шпигунський пристрій було вмонтовано у дверний наличник. За словами фахівців, аби встановити подібний пристрій знадобилася б не одна година.

"Міністерство внутрішніх справ – це режимний об'єкт і будь-хто потрапити до установи не зможе, а доступ до кабінету заступника Міністра мають не всі охочі, адже за дверима вирішуються питання державного рівня", - йдеться у повідомленні.

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Сергій Чеботар вважає, що встановлення "жучка" могло бути пов'язано з колишнім керівництвом МВС та ліквідацією концерну "ЄДАПС", який щорічно приносив доход майже у мільярд гривень - ці гроші розподіляли між собою куратори-високопосадовці.

Заступник міністра має намір передати заяву про незаконне прослуховування до Генеральною прокуратури з проханням провести об'єктивне та неупереджене розслідування та покарати винних.

"Враховуючи те, що МВС України знаходиться зараз на порозі реформування та веде активну боротьбу із корупцією, а по відношенню як до правоохоронних органів України так і до держави в цілому йде повноцінна війна, то не виключаємо, що хтось із співробітників МВС працює в інтересах сусідньої держави. Зрадники обов'язково будуть покарані", - зазначив Сергій Чеботар.