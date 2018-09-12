Ксенія Собчак їде до Києва

Собчак приїде 15 вересня на щорічну Ялтинську конференцію.

Скандальна російська телеведуча й політик Ксенія Собчак 15 вересня приїде в Київ на щорічну Ялтинську конференцію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Стратегії.

Собчак стане учасником зустрічі панелі. На сайті заходи її описали як "громадського діяча".

У коментарі "Українській правді" прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що в разі приїзду Собчак будуть діяти в рамках закону.

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"Якщо вона з'явиться в пункті пропуску прикордонники будуть приймати рішення в межах наданих повноважень з урахуванням наявної інформації про можливе порушення нею законодавства України", - повідомив Слободян.

Серед інших на 15-ту зустріч у Києві також приїдуть Святослав Вакарчук, спецпредставник США по Україні Курт Волкер, екс-посол США в Росії Майкл Макфол, голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко та інші.

Міжнародний Форум YES в окупації Росією Криму проходив у Ялті. Після анексії півострова Ялтинську стратегію проводять у столиці України. Організатором заходу є Фонд Віктора Пінчука.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ксенія Собчак заявила, що не збирається їхати в Крим, хоча не виключає для себе в майбутньому «законного потрапляння на цю територію».